Леди Гага впервые рассказала о разрыве и Кристиано Карино

В феврале этого года Леди Гага разорвала помолвку с женихом Кристиано Карино. Во время наградного сезона певица предпочла не комментировать эту ситуацию, однако недавно она все же вспомнила о расставании с агентом.

Общаясь с аудиторией, лауреатка "Оскара" объявила, что следующим ее треком будет Someone to Watch Over Me. "В прошлый раз, когда я исполняла эту песню, у меня на пальце было помолвочное кольцо. Так что сегодня все будет иначе", — заявила певица слушателям . Поклонники одобрили выбор композиции и не переставали кричать певице о своей любви.

Об отношениях Леди Гаги и Кристиано Карино стало известно в феврале 2017 года, когда их заметили вместе на вечеринке в честь премии "Грэмми". Примерно через год Гага подтвердила, что они с возлюбленным обручились, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Gaga says “Last time I sang this song I had a ring on my finger.” and talks about life flashing before her eyes when the piano wasn’t working until last minute at the Super Bowl. pic.twitter.com/vOdsICUUJB

— Jessica (@The1FameMonster) 3 июня 2019 г.