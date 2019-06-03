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Конфуз на сцене: Леди Гага чуть не упала посреди концерта

Конфуз на сцене: Леди Гага чуть не упала посреди концерта
16:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Визит Леди Гаги в зажигательный Лас-Вегас обернулся небольшим курьезом: певица едва не упала на сцене из-за сложной конструкции.

Знаменитая певица Леди Гага любит удивлять своих поклонников яркими сценическими и повседневными образами. Однако не только вид артистки привлекает внимание поклонников, но и эффектные шоу на ее концертах.

Так, специально для своего громкого тура Enigma поп-певица заказала огромную металлическую конструкцию, высота которой достигала 3 метров. Во время выступления Леди Гага залезла на нее в костюме серебряного цвета с зеркальными вставками. Однако футуристические декорации немного подвели артистку и прямо посреди номера она зацепилась за какую-то деталь конструкции и едва не упала. Поймали всемирно известную артистку танцовщики из ее шоу-балета.

 
 
 
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Casi se nos cae Lady Gaga hoy!!! #gagavegas #ENIGMA

Допис, поширений Madre Monster (@madremonsterchile)

Согласно ролику, который поклонники сразу же опубликовали в сети, Леди Гага продолжила петь и сделала вид, будто это было частью эффектной постановки.

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Но это не единственный конфуз, который случился с Леди Гагой в Лас-Вегасе. На открытие выставки Haus of Gaga артистка пришла в эпатажном образе: кроп-топе и объемной фатиновой юбке оранжевого цвета. Однако во время фотосессии Леди Гага, обнимая подопечных, засветила нижнее белье. Фотографы успели снять конфуз.

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Концерт, Леди Гага, Знаменитости, Звезды, Сцена, Певица.
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