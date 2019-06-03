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Звезда "Холостяка" заворожил поклонников новым фото

Звезда "Холостяка" заворожил поклонников новым фото
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото он запечатлен в полете, а предстал экс-Холостяк перед зрителями без рубашки, так что все фанатки могут рассмотреть его стальные мышцы.

Главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария опубликовал новый снимок в своем Instagram.

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами. Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

Вчера, 2 июня, Иракли Макацария опубликовал в своем Instagram новый снимок. 

 
 
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Let’s fly #iraklimakatsaria #maqatsa #ираклимакацария #sport #health #maqfly #georgian

Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Экс-Холостяк Иракли Макацария рассказал об отношениях с алкоголем

"Let’s fly (Давай полетаем — прим. ред.)", — написал Макацария.

Подписчицы сразу принялись обсуждать новый снимок: "Это лучшее что я когда-либо видела в своей жизни", "Самый красивый мужчина нашего времени,даже сравнить не с кем", "Парите просто, как орел. Мощь. Красота. И фотограф -молодец", "Иракли держит небо", "Прыжок тянет на Оскар, но и конечно Ван Дам отдыхает", "Держащий небо!", "Прям реклама кроссовок", "Спасайся кто может!".

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Все по теме:

Спорт, Знаменитости, Прыжки, Фото, Спортсмен, Иракли Макацария, Экс-Холостяк.
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