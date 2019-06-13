Покупка однозначно была удачной: красотка-дочь Кортни Кокс надела ее платье 20-летней давности

Новости шоу бизнеса: Как хорошо, когда можно покопаться в мамином гардеробе.

Все мы в детстве примеряли мамины платья, мечтая, что однажды они нам все же достанутся. И плевали мы тогда на то, что мода совсем скоро изменится.

Например, недавно Леся Никитюк призналась, что перешила старое мамино платье, которому 34 года! А Селена Гомес просто подражает стилю Дженнифер Энистон, который та имела в 90-х.

К такому челленджу присоединилась и 15-летняя дочь Кортни Кокс. Так, юная Коко надела платье звездной мамы, которое та прикупила для премьеры фильма "Snake Eyes" в июле 1998 года.

Как круто наряд подходит дочери, Кортни показала в сети, опубликовав коллаж фото: "Я не держусь за вещи, однако эта покупка была удачной. Через 21 год", - прокомментировала Кокс.

И нам кажется, что Коко гораздо больше подходит платье, чем актрисе. И тебе так кажется?