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Четверг, 13.06.2019
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Покупка однозначно была удачной: красотка-дочь Кортни Кокс надела ее платье 20-летней давности

Покупка однозначно была удачной: красотка-дочь Кортни Кокс надела ее платье 20-летней давности
18:46 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как хорошо, когда можно покопаться в мамином гардеробе.

Все мы в детстве примеряли мамины платья, мечтая, что однажды они нам все же достанутся. И плевали мы тогда на то, что мода совсем скоро изменится.

Например, недавно Леся Никитюк призналась, что перешила старое мамино платье, которому 34 года! А Селена Гомес просто подражает стилю Дженнифер Энистон, который та имела в 90-х.

К такому челленджу присоединилась и 15-летняя дочь Кортни Кокс. Так, юная Коко надела платье звездной мамы, которое та прикупила для премьеры фильма "Snake Eyes" в июле 1998 года.

 
 
 
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I’m not one to hold onto things but this was a damn good purchase! 21 years later...

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Селена Гомес засветилась в Нью-Йорке в восхитительном платье от Chanel

Как круто наряд подходит дочери, Кортни показала в сети, опубликовав коллаж фото: "Я не держусь за вещи, однако эта покупка была удачной. Через 21 год", - прокомментировала Кокс.

И нам кажется, что Коко гораздо больше подходит платье, чем актрисе. И тебе так кажется?

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