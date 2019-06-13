Селена Гомес засветилась в Нью-Йорке в восхитительном платье от Chanel

Новости шоу бизнеса: После завершения лечения в психиатрической больнице 26-летняя Селена Гомес все чаще появляется на светских мероприятиях.

На днях молодую актрису заметили на улицах Нью-Йорка во время съемочного процесса нового проекта.

Селена Гомес однозначно пользуется большим успехом после выхода клипа на песню Anxiety и фильма "Мертвые не умирают". Она взяла на себя большой объем работы сразу же после того, как завершила лечение в психиатрической больнице. Однако 26-летняя актриса и певица не собирается останавливаться на достигнутом и соглашается на съемки в других проектах.

В одном из популярных американских телешоу "В прямом эфире с Келли и Райаном" (Live with Kelly and Ryan) Селена Гомес выступила почетной гостьей. В студию она прибыла в бело-синем платье от Chanel. Наряд был достаточно сдержанным, однако длину миди компенсировало V-образное декольте. Ее образ дополнили белые туфли-лодочки с открытой пяткой на невысоком каблуке и тонкая цепочка на шее.

Напомним, что накануне американская звезда пришла на допремьерный показ фильма "Мертвые не умирают" (The Dead Dont Die), который прошел в Нью-Йорке. Для красной дорожки одна из главных героинь картины выбрала роскошное черное платье.

Еще в начале апреля в сети появился первый трейлер к фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Dont Die), в котором Селена Гомес дебютировала после затяжной депрессии. А в понедельник, 10 июня, в одном из театров Нью-Йорка состоялся допремьерный показ картины. Главной звездой вечера стала роскошная Селена Гомес.