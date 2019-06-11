Скачать
Вторник, 11.06.2019
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Зеленский подписал увольнение главы МИД Украины Климкина: кто его заменит
Климкина на посту главы МИД Украины может заменить Пристайко
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"
Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"

Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"

Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"
16:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Селена Гомес появилась на премьере фильма "Мертвые не умирают" в роскошном платье.

26-летняя Селена Гомес сполна наслаждается светской жизнью. Накануне американская звезда пришла на допремьерный показ фильма "Мертвые не умирают" (The Dead Dont Die), который прошел в Нью-Йорке. Для красной дорожки одна из главных героинь картины выбрала роскошное черное платье.

В начале апреля в сети появился первый трейлер к фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Dont Die), в котором Селена Гомес дебютировала после затяжной депрессии. А в понедельник, 10 июня, в одном из театров Нью-Йорка состоялся допремьерный показ картины. Главной звездой вечера стала роскошная Селена Гомес.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#selenagomez

Допис, поширений I Cant get Enoug (@selena_gomezffav)

Перед камерами папарацци желанная артистка предстала в изысканном черном платье широкого кроя. Однако наряд смог подчеркнуть все преимущества певицы и актрисы. Открытые плечи, глубокое декольте и длина до колена – все эти детали одновременно сделали весь ее образ.

Тина Кароль похвасталась пышным бюстом

Изысканным акцентом стали перья страуса, которым были декорированы рукава платья. Образ дополнили черные шлепанцы на каблуках и продолговатые серьги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Селена Гомес, Знаменитости, Стиль, Звезды, Певица, Американская певица, Наряд, Look, Мертвые не умирают.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь