Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"

Новости шоу бизнеса: Селена Гомес появилась на премьере фильма "Мертвые не умирают" в роскошном платье.

26-летняя Селена Гомес сполна наслаждается светской жизнью. Накануне американская звезда пришла на допремьерный показ фильма "Мертвые не умирают" (The Dead Dont Die), который прошел в Нью-Йорке. Для красной дорожки одна из главных героинь картины выбрала роскошное черное платье.

В начале апреля в сети появился первый трейлер к фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Dont Die), в котором Селена Гомес дебютировала после затяжной депрессии. А в понедельник, 10 июня, в одном из театров Нью-Йорка состоялся допремьерный показ картины. Главной звездой вечера стала роскошная Селена Гомес.

Переглянути цей допис в Instagram #selenagomez Допис, поширений I Cant get Enoug (@selena_gomezffav) 11 Чер 2019 р. о 6:00 PDT

Перед камерами папарацци желанная артистка предстала в изысканном черном платье широкого кроя. Однако наряд смог подчеркнуть все преимущества певицы и актрисы. Открытые плечи, глубокое декольте и длина до колена – все эти детали одновременно сделали весь ее образ.

Изысканным акцентом стали перья страуса, которым были декорированы рукава платья. Образ дополнили черные шлепанцы на каблуках и продолговатые серьги.