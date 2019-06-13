Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс

Новости шоу бизнеса: Софи Тернер рассказала, что на самом деле Мэйси Уильямс стала для нее очень близкой подругой.

Голливудская актриса Софи Тернер, которая получила мировую славу благодаря роли Сансы Старк в "Игре престолов", призналась, что читала в сети немало предположений о своем романе с подругой Мэйси Уильямс. Впервые звезда решила прокомментировать все слухи.

Сделала она это в эфире программы американского комика Конана О'Брайена, передает Harpers Bazaar.

Во время съемок последнего сезона саги Софи и Мэйси решили даже пошутить над коллегами, которые тоже предполагали, что между актрисами уже далеко не дружеские отношения. Девушки едва не поцеловались на съемочной площадке, что еще больше подогрело слухи.

Мы знали об этом. Мы решили подыграть. Во время съемок одной из сцен прямо посреди дубля мы сделали вид, что собираемся поцеловать друг друга. Нам хотелось увидеть, какую реакцию это вызовет. Но знаете что? Это "Игра престолов", инцест для нее привычное дело, так что все сделали вид, что все нормально, – рассказала Софи Тернер.

Ведущий шоу Конан О'Брайен спросил, действительно ли это была шутка. Софи Тернер с сарказмом заявила: "Ну, знаете, просто иногда так хочется поцеловать лучшую подругу". В программе актриса в шутку призналась, что после такого ажиотажа когда-нибудь планирует снять фильм о дружбе с Мэйси Уильям и непременно использует эту фразу про поцелуй.

Ранее Софи Тернер рассказывала журналистам, что страдала затяжной депрессией из-за комплексов и критики. Тогда актриса даже задумывалась о самоубийстве. Помогала в трудные моменты ее подруга – Мэйси Уильямс, которая успокаивала Софи Тернер.

Проблемы с депрессией были и у самой Мэйси. Актриса призналась, что она не смогла выдержать внезапную славу после ее дебюта в "Игре престолов". Поэтому знаменитая британка еще колеблется, продолжать ли свою карьеру в Голливуде.