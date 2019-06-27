Новинка от Cardi B: провокационный клип американской хип-хоп исполнительницы (Видео)

Новости культуры: За несколько часов видео собрало более 8 миллионов просмотров и полмиллиона лайков.

Американская рэп-исполнительница Карди Би не стесняется позировать перед камерой голой, потому что никогда не скрывала тот факт, что делала пластические операции по увеличению груди и ягодиц, но никто не ожидал, что девушка полностью покажет свое обнаженное тело в клипе на новый сингл "Press".

Ну очень провокационное видео появилось на официальном YouTube-канале Карди Би.

С первых кадров становится ясно, что зрителя ждет много эротики, ведь в начале клипа можно увидеть очень горячий и страстный поцелуй рэперши с сексапильной незнакомкой.

В следующей сцене Карди Би предстала в нижнем белье, которое едва прикрывает ее сосочки. После этого слышно выстрел и локация меняется на комнату для допросов, где певица флиртует с полицейскими, как героиня фильма "Основной инстинкт". И вот с этого момента начинается самое интересное.

Так, 26-летняя исполнительница избавляется от всей своей одежды и начинает идти на камеру, начитывая строки из композиции "Press". Затем за ее спиной появляется целая толпа голых девушек, которые начитают исполнять свой завораживающий секси-танец.

"Это мое первое видео, режиссером которого стала я. Я действительно хотела, чтобы мое видение этой песни воплотилось в жизнь", – призналась Карди Би.