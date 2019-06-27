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Алан Бадоев отснял клипы для участника популярной китайской группы Nine Percent

Алан Бадоев отснял клипы для участника популярной китайской группы Nine Percent
18:21 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинский клипмейкер привез в Украину эксклюзивный контракт с Китаем.

Команда уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя - выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин.

Известный украинский режиссер Алан Бадоев подписал контракт с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент и маркетинг услуг многим китайским артистам.

Согласно договоренности, Badoev Team в течении первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать "под ключ" порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны."В течении 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым", - комментирует Бадоев.

 
 
 
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#NINEPERCENT# A nice day

Публикация от NINEPERCENT.official (@ninepercent.ic)

Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest

"Этот контакт - безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", - отметил режиссер.

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Китай, Контракт, Алан Бадоев, Клипы, Клипмейкер, Nine Percent, Ю Чжанцзин.
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