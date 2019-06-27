В новом клипе Мадонна акцентирует внимание на проблему свободного доступа к оружию (Видео)

Новости культуры: Новая композиция певицы, которая называется God Control, за один день собрала около одного миллиона просмотров.

Режиссером клипа, в котором Мадонна призывает запретить свободный доступ к огнестрельному оружию, выступил Джонас Окерлунд. В ролике звезда пытается привлечь внимание к этой проблеме на законодательном уровне. Новый видеоклип вышел на YouTube-канале певицы в среду, 26 июня.

В начале видео появляется предупреждение для зрителей о содержании сцен насилия. В сюжете события разворачиваются в ночном клубе, где все посетители были застрелены.

"Это ваш сигнал к пробуждению. Насилие с применением оружия непропорционально сказывается на детях, подростках и маргинальных слоях населения в наших общинах. Почитайте память жертв и добивайтесь контроля над оружием. Сейчас. Стань волонтером, жертвуй, протягивай руку помощи. Проснись и настаивай на законе о безопасности оружия. От этого зависят невинные жизни", - говорится в подписи к ролику.

К слову, накануне Мадонна была приглашенной звездой на финал песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле и спровоцировала громкий скандал.

Во время концерта певица поставила вопрос палестино-израильского конфликта: двое танцовщиков поп-дивы вышли на сцену в нарядах, на которых виднелись соответствующие флаги. При этом артисты обнимались, что восприняли как намек на завершение конфликта.