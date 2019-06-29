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Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
11:26 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Две недели назад, 13 июня, Джейкоб Туресон, более известный, как битмейкер Hella Sketchy, был найден в своем доме без сознания.

Автор музыки для популярного российского рэпера Face битмейкер Джейкоб Туресон скончался в возрасте 18 лет.

Как оказалось, у парня случилась передозировка наркотиками, а потому его откачали и в срочном порядке госпитализировали. Джейкоб пробыл в больнице две недели, находясь в коме. Не придя в сознание, Джейкоб умер 27 июня (временной пояс Техаса, а по Киеву 28 июня — прим. редю). О смерти сына в своем Twitter сообщил отец парня.

"Ты не должны уходить перед своим отцом или дедом. Этого не должно быть. Это не так, как это работает. У нас нет слов. Нам так грустно сообщить, что Джейкоб Тайлер Туресон скончался 27 июня 2009 года в 5:11 утра", — написал отец, а затем добавил. — Опиоидная эпиденмия не различает нас. Разговор о наркотиках, депрессии, психических заболеваниях, социальных сетях должен вестись более открыто, без осуждения и стигмы. Жизнь Джейкоба не была и не будет напрасной".

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Известно, что Джейкоб Туресон сотрудничал со многими российскими звездами-рэперами. Так, он писал биты для исполнителя Face, Big Baby Tape и многих других по всему миру.

Сегодня, 29 июня, в Остине, штат Техас, пройдет поминальная служба по звезде хип-хопа.

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Музыка, Смерть, Песни, Альманах, Альманах-2019.
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