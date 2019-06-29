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Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением
Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением

Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением

Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением
19:46 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Музыкант группы Guns N' Roses Стивен Адлер попал в больницу с ножевым ранением.

Барабанщик легендарной американской рок-группы Guns N' Roses Стивен Адлер получил ножевое ранение в живот после чего был доставлен в больницу.

Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что неизвестный позвонил в службу спасения из дома музыканта в Лос-Анджелесе. Когда полицейские и врачи приехали на место происшествия, то выяснилось, что Стивена ранили ножом в живот.

Позже медики сообщили, что полученная травма не угрожает жизни музыканта. Существует также предположение, что Адлер покалечил себя сам. Как известно, барабанщик несколько лет страдал от наркотической зависимости.

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Именно из-за злоупотребления запрещенными веществами Адлеру пришлось покинуть рок-группу в 1990-м году. Однако в 2012 музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла как одного из участников Guns N' Roses.

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Все по теме:

Guns N’ Roses, Госпитализация, Барабанщик, Стивен Адлер.
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