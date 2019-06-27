Сергей Притула рассказал делали своей госпитализации

Новости шоу бизнеса: Что на самом деле произошло с Сергеем - ведущий решил не рассказывать.

Но через несколько дней после первого фото он признался на своей странице в Facebook, что "из всех вариантов такой травмы он выбрал наиболее сложную". Скорее всего, речь идет о тяжелой форме перелома ноги.

"Еще успел дать пару интервью, принять немного гостей и сняться в партийном рекламном ролике. Далее отругали и все запретили. Врачи сказали, что я – чемпион! Из всех вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму", – пошутил над собой Сергей Притула.

Он добавил, что его некоторое время не будет в Киеве, так должна состояться операция и он будет лежать в стационаре.

"Но постараюсь быть активным в сети. А когда вернусь, то и на ток-шоу. В конце концов, нога – это не голова и не руки! Берегите себя и будьте здоровы!" – добавил ведущий.