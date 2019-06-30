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"Я - дерзкая": Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом на песню "Tranquila" (Видео)

"Я - дерзкая": Michelle Andrade покоряет сеть новым клипом на песню "Tranquila" (Видео)
09:21 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости культуры: Певица представила клип на первую песню из нового большого альбома Latino Ritmo.

Трек Tranquila с атмосферой латиноамериканской вечеринки переносит зрителей в криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами.

В клипе Michelle становится главой гангстеров – дерзкой lady boss, которая умеет постоять за себя и свои принципы: она ловко управляется с оружием, танцует на капоте авто и разбивает бутылку о голову обидчика, не побоявшись ввязаться в драку в баре. Всем трюкам певица училась у профессиональных каскадеров и справилась с ними без дублера.

"В клипе я – дерзкая, независимая и сильная gangsta. А все знают, как непросто таким девушкам в современном мире и как многого от них ждут, в том числе, окружающие мужчины. Это намек парням, что пора брать инициативу в свои руки и бороться за свою женщину", - Мишель Андраде.

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Режиссеры Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха вдохновлялись стилисткой классики голливудского кино - настроением фильмов "Форсаж", "Место под соснами" и "Драйв". Основной локацией стал арт-завод Платформа. На площадку пригнали ретро-автомобили - Волгу лоурайдер и Ford Scorpiо, на капоте которой Michelle танцевала.

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Все по теме:

Клип, Видео, Украинская певица, Мишель Андраде, Michelle Andrade, Tranquila, Latino Ritmo, MOZGI Production.
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