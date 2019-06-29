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Суббота, 29.06.2019
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Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA
11:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня, 29 июня, Слава Каминская опубликовала в своем Instagram новое видео.

Слава Каминская опубликовала музыкальное видео в своем Instagram.

Слухи о том, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, который работает пластическим хирургом, разводятся то и дело всплывали в Сети. С 2014 года, когда они поженились и у них родился первенец Леонард, парочку регулярно то "разводят", то "женят" поклонники. Однако на днях все стало серьезнее, чем просто слухи. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание должно было состояться 12 июня 2019 года, но никто из пары не явился в зал суда.

Видео представляет из себя нарезку различных кадров, которые Слава снимала на свой телефон. Конечно же на них только она. На записях использованы различные эффекты, а в качестве звукового ряда — выбрана песня группы KAZKA, которая, к слову, является частью лейбла Юрия Никитина, продюсирующего НеАнгелы. 

 
 
 
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“All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental :) @kazka.band

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Развод - не помеха: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике

"All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental ("Все персонажи, фигурирующие в этой работе, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, чисто случайно" — прим. ред.), — написала под видео Слава.

Поклонники обсудили публикацию в комментариях: "Это все конечно очень печально… одно дело когда чувак козел, другое когда нормальный, и которого любишь… и у которого что-то там бэмкнуло", "Классно получилось".

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Музыка, Клип, Знаменитости, Песни, Новые клипы, Слава Каминская.
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