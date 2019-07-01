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"Голос. Діти 5": как прошел шестой выпуск шоу (Видео)

"Голос. Діти 5": как прошел шестой выпуск шоу (Видео)
09:48 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Мы назовем имена суперфиналистов проекта и коротко расскажем, какими были их выступления в эфире предпоследнего выпуска "Голосу Діти-5".

В воскресенье, 30 июня, в эфире канала "1+1" прошел 6 выпуск 5 сезона вокального шоу "Голос. Діти". Второй и завершающий этап "Нокауты" стал последним перед суперфиналом.

По завершении 5 выпуска в команде каждого звездного тренера остались четыре участника. В это воскресенье все они посоревновались за место в прямом эфире, вот только прошли в него лишь шесть детей - по два ребенка из каждой команды. 

Ярослав Карпук (команда Dzidzio) 

Первым на сцене проекта с народной песней "Два кольори" в этот раз выступал участник команды Дзидзьо Ярослав Карпук. Еще в прошлом выпуске тренер пообещал талантливому мальчику место в финале, поэтому даже не посадил Ярослава на кресло, а сразу отправил его в следующий этап.

Вероника Морська (команда Dzidzio) 

Уверенное выступление одной из фавориток Dzidzio Вероники Морськой закончилось громкими овациями. Девочка уже в который раз покорила публику сильным вокалом, способным довести до слез Позитива, вокалиста группы "Время и Стекло". Так юная вокалистка стала второй финалисткой в команде Дзидзьо.

Никита Ачкасов (команда Джамалы) 

Первым финалистом в команде певицы Джамалы стал участник Никита Ачкасов. В этот вечер парень выступил с хитом Never Enough, саундтреком к фильму "Величайший шоумен".

Варвара Кошевая (команда Джамалы) 

Дочь украинского комика Евгения Кошевого завоевала место в суперфинале чувственным выступлением с хитом Call Out My Name. Похоже, девочка уверенно идет к своей цели - победить на втором для нее шоу "Голос. Діти".

Карина Столаба (команда "Время и Стекло") 

Одна из самых высокооцененных участниц проекта Карина Столаба выступила в этот вечер с песней Million Reasons певицы Леди Гаги, завоевав громкие овации зала. Девочка стала первой суперфиналисткой в команде Нади Дорофеевой и Позитива.

Александр Зазаришвили (команда "Время и Стекло")

 

Соперником Карины Столабы в суперфинале будет уверенный в себе и харизматичный Саша Зазаришвили. После выступления парня в это воскресенье, ни у кого из судей не было сомнений, что он должен пройти в заключительный этап шоу.

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Шоу, Голос. Діти, Голос. Діти-5, 5 сезон Голос. Діти, 6 выпуск Голос. Діти 5, 6 выпуск Голос. Діти.
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