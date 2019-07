Music box: лучшие танцевальные хиты

Новости культуры: Самые крутые песни специально для наших читателей!

Лето - пора классного настроения и вечеринок! Ни одна тусовка не обходится без зажигательных треков. Специально для вас - лучшая подборка самых крутых песен для хорошего настроения.

Clean Bandit - Solo (feat. Demi Lovato)

Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss

Calvin Harris - This Is What You Came For

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Mabel - Don't Call Me Up

LSD - No New Friends

Years & Years - Desire (Gryffin Remix)

Troye Sivan - My My My! (Official Video)

Meduza - Piece Of Your Heart (ft. Goodboys)

Bazzi - Paradise (The Magician Remix)

Приятного прослушивания!