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Джамала выпустила новую композицию совместно с электронным проектом Cape Cod (Видео)

Джамала выпустила новую композицию совместно с электронным проектом Cape Cod (Видео)
14:59 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Трек получил название "Крок".

Сегодня состоялась презентация новой совместной композиции победительницы международного песенного конкурса "Евровидение-2016" певицы Джамалы и электронного проекта Cape Cod.

Музыка для композиции - результат совместного творчества двух артистов, а над текстом Джамала работала вместе с сонграйтером Александрой Макаровской.

По словам музыкантов, они долго наблюдали за творчеством друг друга и очень обрадовались, когда появилась возможность сотрудничества в музыкальном плане.

"Я уже давно наблюдаю за творчеством Cape Cod. Мне очень нравится, как его музыка меняется от релиза к релизу. Очень понравился и его последний альбом Echoes. Поэтому я обрадовалась, когда Макс прислал инструментальную демоверсию трека и сказал: "вдруг тебе придет идея какой-то песни". Меня настолько вдохновило звучание, что текст и музыка пришли моментально. Записали мы её тоже очень быстро".

Также артистка отметила, что эта песня о влюбленности, о моменте, когда ты окрылен и тебя переполняют эмоции.

"Может, твое чувство не взаимно, все равно в твоем сердце останется его след, как хвост кометы!", - так прокомментировала выход нового трека Джамала.

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Стоит отметить, что концертная премьера "Крок" состоится 10 июля во время выступления Джамалы в рамках фестиваля Atlas Weekend.

Кроме этого, осенью 2019 года Джамала отправится в турне по городам Украины, приуроченное к десятилетию ее творческой деятельности. Тур охватит 14 городов и завершится 5 декабря концертом в Николаеве. Программа получила название “10” и будет включать в себя лучшие композиции Джамалы за всю ее карьеру - от дебютного авторского сингла You’re Made Of Love до песни Solo, написанной американскими сонграйтерами во главе с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом.

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Сингл, Видео, Трек, КРОК, Джамала, Cape Cod.
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