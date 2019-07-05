Злата Огневич выступит в новом формате

Новости культуры: Украинская певица Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу в Киеве.

18 июля Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версию хитов из нового альбома "Грані", а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: "Танцювати", "Єдиний", "Doloni" и другие.

Кроме того, по словам Златы, гости ее концерта первыми эксклюзивно смогут услышать несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

Вместе с бэндом Злата Огневич готовится представить песни в акустической обработке по примеру знаменитого во всем мире проекта MTV Unplugged.

"Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями", - говорит о предстоящем концерте Злата Огневич.

Напомним, что украинская певица с уникальным голосом пела в дуэте с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участвовала в концерте Монсеррат Кабалье в Киеве. А над песнями Златы работают лучшие украинские композиторы и музыканты, среди которых The Maneken, Constantine, Александр Лозовский, Вадим Лисица и Михаил Некрасов.