Скачать
Пятница, 05.07.2019
Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится
Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится
Украина и Канада подпишут договор о поставке военной техники
Украина и Канада подпишут договор о поставке военной техники
Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото
Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото

Злата Огневич выступит в новом формате

Злата Огневич выступит в новом формате
19:26 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу в Киеве.

18 июля Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версию хитов из нового альбома "Грані", а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: "Танцювати", "Єдиний", "Doloni" и другие.

Кроме того, по словам Златы, гости ее концерта первыми эксклюзивно смогут услышать несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

Вместе с бэндом Злата Огневич готовится представить песни в акустической обработке по примеру знаменитого во всем мире проекта MTV Unplugged.

"Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями", - говорит о предстоящем концерте Злата Огневич.

Актриса Холли Берри поздравила Холли Бэйли с ролью Русалочки

Напомним, что украинская певица с уникальным голосом пела в дуэте с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участвовала в концерте Монсеррат Кабалье в Киеве. А над песнями Златы работают лучшие украинские композиторы и музыканты, среди которых The Maneken, Constantine, Александр Лозовский, Вадим Лисица и Михаил Некрасов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Знаменитости, Звезды, Певица, Злата Огневич, Украинская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Погода на выходные: где ждать дождей
03 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
&quot;Нафтогаз&quot; готов выйти на рынок еврооблигаций
"Нафтогаз" готов выйти на рынок еврооблигаций
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
День независимости США: наряд первой леди Мелании Трамп
День независимости США: наряд первой леди Мелании Трамп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь