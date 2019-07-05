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Актриса Холли Берри поздравила Холли Бэйли с ролью Русалочки

Актриса Холли Берри поздравила Холли Бэйли с ролью Русалочки
11:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на общественный резонанс, многие знаменитости поздравили начинающую актрису с таким прорывом в карьере, среди них оказалась и Холли Берри, практически полная тезка экранной Ариэль.

Вот уже несколько дней в сети не утихают волнения, связанные с назначением темнокожей 19-летней R'n'B-исполнительницы Холли Бейли на главную роль в игровом фильме Disney "Русалочка".

"В случае, если кому-то надо напомнить… Холли сделала это! Мои поздравления Холли с этой прекрасной возможностью, не можем дождаться, когда увидим новую "Русалочку"", ― написала в Twitter звезда "Джона Уика 3". Бейли поблагодарила опытную коллегу за поддержку, но Холли Берри не унималась.

"Ты удивительная, очень рада за тебя", ― продолжила хвалить юную певицу актриса. 

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Однако пользователей социальных сетей больше интересовала реакция Зендаи, которая в свое время тоже претендовала на роль диснеевской принцессы. Звезда супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" отреагировала более чем достойно. "Даааа! Полностью поддерживаю это решение!", ― так Зендая прокомментировала новость Variety о том, что Бейли утвердили на роль Русалочки.

Добавим, что ремейк классического мультфильма Disney выйдет на большие экраны в 2021 году. Режиссером многообещающего проекта назначен Роб Маршалл ("Мэри Поппинс возвращается").

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Холли Берри, Знаменитости, Русалочка, Актриса Холли Берри, Роль Русалочки, Холли Бэйли.
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