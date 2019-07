Актриса Холли Берри поздравила Холли Бэйли с ролью Русалочки

Вот уже несколько дней в сети не утихают волнения, связанные с назначением темнокожей 19-летней R'n'B-исполнительницы Холли Бейли на главную роль в игровом фильме Disney "Русалочка".

"В случае, если кому-то надо напомнить… Холли сделала это! Мои поздравления Холли с этой прекрасной возможностью, не можем дождаться, когда увидим новую "Русалочку"", ― написала в Twitter звезда "Джона Уика 3". Бейли поблагодарила опытную коллегу за поддержку, но Холли Берри не унималась.

"Ты удивительная, очень рада за тебя", ― продолжила хвалить юную певицу актриса.

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe

— Halle Berry (@halleberry) 3 июля 2019 г.