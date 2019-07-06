Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)

Новости культуры: В альбом вошли 14 композиций

В новом альбоме группа продолжает экспериментировать с танцевальной музыкой, но при этом появились новые трендовые стили: future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b.

По словам фронтвумен коллектива Нади Дорофеевой, с записью нового альбома возникали сложности - ребята постоянно были на гастролях.

"Альбом создавался непросто, потому что год был насыщен гастролями и съемками. Мы переносили премьеру несколько раз, поскольку просто не было времени доработать альбом. Сложился нестандартный для "Время и Стекло" музыкальный пазл – экспериментальный и очень интересный. Каждая песня из нового альбома – уже моя любимая", - рассказала о новой пластинке Дорофеева.

А Позитив считает, что у Vislovo - это своеобразный музыкальный аттракцион, на котором еще никто не катался.

"Этим альбомом мы хотим удивить не только нашу аудиторию, наших фанатов, но и музыкантов. Я участвовал в создании саунда каждого трека, наполняя их звучанием и настроением. Мне кажется, у нас получилось внести новые краски в поп-музыку", - заявил Позитив.