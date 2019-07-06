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Суббота, 06.07.2019
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Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)

Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)
19:01 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

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В новом альбоме группа продолжает экспериментировать с танцевальной музыкой, но при этом появились новые трендовые стили: future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b.

По словам фронтвумен коллектива Нади Дорофеевой, с записью нового альбома возникали сложности - ребята постоянно были на гастролях.

"Альбом создавался непросто, потому что год был насыщен гастролями и съемками. Мы переносили премьеру несколько раз, поскольку просто не было времени доработать альбом. Сложился нестандартный для "Время и Стекло" музыкальный пазл – экспериментальный и очень интересный. Каждая песня из нового альбома – уже моя любимая", - рассказала о новой пластинке Дорофеева.

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А Позитив считает, что у Vislovo - это своеобразный музыкальный аттракцион, на котором еще никто не катался.

"Этим альбомом мы хотим удивить не только нашу аудиторию, наших фанатов, но и музыкантов. Я участвовал в создании саунда каждого трека, наполняя их звучанием и настроением. Мне кажется, у нас получилось внести новые краски в поп-музыку", - заявил Позитив.

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Альбом, Позитив, Надя Дорофеева, Треки, Синглы, Время и Стекло.
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