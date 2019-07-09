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"День украинской музыки": в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend 2019

"День украинской музыки": в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend 2019
14:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня, 9 июля, стартовал масштабный украинский фестиваль Atlas Weekend 2019.

Первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend традиционно называется "Днем украинской музыки", поэтому вход на территорию ВДНХ для всех желающих будет бесплатным. Концерт на главной сцене начнется с 15:00.

На сцене фестиваля будут зажигать сегодня известные украинские исполнители, как София Ротару,Ivan NAVI,  NK, ONUKA, Злата Огневич, DZIDZIO, YUKO и другие.

Старт фестиваля организаторы анонсировали в своем Instagram-аккаунте.

"Официально заявляем: Atlas Weekend 2019 стартовал! Тебя ждут 6 дней музыки и танцев, приятных встреч и новых знакомств, счастливых лиц и безудержных улыбок, бури эмоций и ярких впечатлений", - писали организаторы Atlas Weekend 2019.

Расписание на 9 июля, первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019

Main Stage

15:05 – 15:12 – Sonya Kay

15:14 – 15:28 – Ivan NAVI

15:28 – 15:40 – МЯТА

15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA

15:45 – 16:04 – RUMBERO’S

16:06 – 16:16 – DSIDE BAND

16:18 – 16:34 – Оля Цибульская

16:36 – 16:50 – ДОРОШ

16:52 – 17:08 – LAUD

17:10 – 17:20 – KYIVSTONER

17:22 – 17:34 – DILEMMA

17:36 – 18:06 – Злата Огневич

18:08 – 18:18 – АГОНЬ

18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров

18:34 – 18:46 – Виталик Козловский

18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН

19:00 – 19:26 – ALYOSHA

19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN

19:42 – 20:20 – ALEKSEEV

20:22 – 20:52 – NK

20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

21:26 – 21:46 – PAVLO ZIBROV

21:48 – 22:18 – DZIDZIO

22:20 – 23:00 – София Ротару

23:00 – 23:30 – MOZGI West

West Stage

16:30 – 17:15 – Letay

17:45 – 18:30 – Epolets

19:00 – 20:00 – СКАЙ

21:00 – 22:30 – ONUKA

East Stage

15:30 – 16:00 – VS

16:30 – 17:15 – NEREIS

17:45 – 18:30 – TRANK

19:00 – 20:00 – KARNA

21:00 – 22:30 – O.TORVALD

Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля

North Stage

15: 15 – 15:45 – YEYO

16:15 – 16:45 – KHAYAT

17:15 – 18:00 – LOLITA KOX

18:30 – 19:15 – [O]

22:00 – 23:30 – YUKO

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Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Atlas Weekend, Atlas Weekend 2019.
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