"День украинской музыки": в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend 2019

Первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend традиционно называется "Днем украинской музыки", поэтому вход на территорию ВДНХ для всех желающих будет бесплатным. Концерт на главной сцене начнется с 15:00.
На сцене фестиваля будут зажигать сегодня известные украинские исполнители, как София Ротару,Ivan NAVI, NK, ONUKA, Злата Огневич, DZIDZIO, YUKO и другие.
Старт фестиваля организаторы анонсировали в своем Instagram-аккаунте.
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Офіційно заявляємо: Atlas Weekend 2019 стартував! На тебе чекають 6 днів музики і танців, приємних зустрічей та нових знайомств, щасливих облич та нестримних посмішок, бурі емоцій та яскравих вражень. Вже відчуваєш цю атмосферу? Слухай музику, танцюй, веселись, насолоджуйся та надихайся! Чекаємо всіх на Дні української музики, який відкриває Atlas Weekend 2019
"Официально заявляем: Atlas Weekend 2019 стартовал! Тебя ждут 6 дней музыки и танцев, приятных встреч и новых знакомств, счастливых лиц и безудержных улыбок, бури эмоций и ярких впечатлений", - писали организаторы Atlas Weekend 2019.
Расписание на 9 июля, первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019
Main Stage
15:05 – 15:12 – Sonya Kay
15:14 – 15:28 – Ivan NAVI
15:28 – 15:40 – МЯТА
15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA
15:45 – 16:04 – RUMBERO’S
16:06 – 16:16 – DSIDE BAND
16:18 – 16:34 – Оля Цибульская
16:36 – 16:50 – ДОРОШ
16:52 – 17:08 – LAUD
17:10 – 17:20 – KYIVSTONER
17:22 – 17:34 – DILEMMA
17:36 – 18:06 – Злата Огневич
18:08 – 18:18 – АГОНЬ
18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров
18:34 – 18:46 – Виталик Козловский
18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН
19:00 – 19:26 – ALYOSHA
19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN
19:42 – 20:20 – ALEKSEEV
20:22 – 20:52 – NK
20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
21:26 – 21:46 – PAVLO ZIBROV
21:48 – 22:18 – DZIDZIO
22:20 – 23:00 – София Ротару
23:00 – 23:30 – MOZGI West
West Stage
16:30 – 17:15 – Letay
17:45 – 18:30 – Epolets
19:00 – 20:00 – СКАЙ
21:00 – 22:30 – ONUKA
East Stage
15:30 – 16:00 – VS
16:30 – 17:15 – NEREIS
17:45 – 18:30 – TRANK
19:00 – 20:00 – KARNA
21:00 – 22:30 – O.TORVALD
North Stage
15: 15 – 15:45 – YEYO
16:15 – 16:45 – KHAYAT
17:15 – 18:00 – LOLITA KOX
18:30 – 19:15 – [O]
22:00 – 23:30 – YUKO