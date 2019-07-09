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Певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом
Певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом

Певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом

Певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом
20:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры: Во время своего перфоманса в столице Украины Maluma сделал своим фанам приятный подарок - вышел на сцену с украинским флагом.

Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения.

Певец вышел на сцену с сине-желтым флагом на плечах . В воскресенье, 8 июля, в Киеве впервые выступил колумбийский певец Maluma. Во время своего перфоманса в столице Украины артист сделал своим фанам приятный подарок - вышел на сцену с украинским флагом.

Певец вышел на сцену с сине-желтым флагом на плечах во время исполнения на бис финальных песен выступления. Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения.

 
 
 
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Непередаваемые чувства от шоу.Даже не мечтала увидеть вживую. @maluma зажег #MalumaBaby #maluma #1111worldtour

Публикация от @ valeriya_comb

Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения. При этом он порадовал фанатов словами "спасибо", "на здоровье" и даже "дякую", а словом "целую" просто покорил всю женскую половину аудитории.

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Артист вел себя очень тепло с залом и пошутил о том, что даже сам удивлен, как это его занесло так далеко от родного дома - Колумбии.

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Киев, Украина, Артист, Певец, Знаменитость, Maluma.
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