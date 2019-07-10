"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников

Новости культуры: К участию в отборе на "Детское Евровидение" не допустят тех, кто гастролировал в России.

К отбору представителя Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение" не будут допускать участников, которые выступали в России или на оккупированных территориях. Соответствующий пункт включен в положение о проведении национального отбора, которые были опубликованы НОТУ.

"Оргкомитет отказывает в участии в Отборе, прекращает участие в Отборе участника на любом этапе Отбора или отменяет результаты Отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны -агресора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора", - говорится в положении.

Также указывается, что в случае нарушения опубликованного положения оргкомитет имеет право отказать конкурсанту в участии в отборе или прекратить участие в отборе в любое время.

Прием заявок на участие в отборе на "Детское Евровидение" проходит с 8 июля по 8 августа. Национальный отбор будет проходить онлайн.

Украина отказалась от участия в "Евровидении" в этом году. Певица MARUV (Анна Корсун), победившая в Нацотборе 23 февраля, отказалась представлять Украину после изучения пунктов договора, которые она считает "кабальными". Певица, которая гастролирует в РФ, заявила, что не желает быть "битой на политической арене".