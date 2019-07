"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников

View this post on Instagram

У Положеннях про відбір на Дитяче Євробачення-2019 з’явилися такі пункти: «Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни- агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора. 3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цього Положення, правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення Відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час».