"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников

К отбору представителя Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение" не будут допускать участников, которые выступали в России или на оккупированных территориях. Соответствующий пункт включен в положение о проведении национального отбора, которые были опубликованы НОТУ.
"Оргкомитет отказывает в участии в Отборе, прекращает участие в Отборе участника на любом этапе Отбора или отменяет результаты Отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны -агресора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора", - говорится в положении.
Также указывается, что в случае нарушения опубликованного положения оргкомитет имеет право отказать конкурсанту в участии в отборе или прекратить участие в отборе в любое время.
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У Положеннях про відбір на Дитяче Євробачення-2019 з’явилися такі пункти: «Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни- агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора. 3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цього Положення, правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення Відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час».
Прием заявок на участие в отборе на "Детское Евровидение" проходит с 8 июля по 8 августа. Национальный отбор будет проходить онлайн.
Украина отказалась от участия в "Евровидении" в этом году. Певица MARUV (Анна Корсун), победившая в Нацотборе 23 февраля, отказалась представлять Украину после изучения пунктов договора, которые она считает "кабальными". Певица, которая гастролирует в РФ, заявила, что не желает быть "битой на политической арене".