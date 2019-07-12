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"Табула Раса" представила новый клип на песню "Бабочки июля" (Видео)

"Табула Раса" представила новый клип на песню "Бабочки июля" (Видео)
16:27 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская группа выпустила жизнерадостный клип про Киев.

В клипе "Бабочки июля" Киев, а также два города спутника Буча и Ирпень показаны такими, как они есть, вдохновляющими, молодежными, современными и настоящими. А порой такими холодными и дождливыми, как сейчас. По задумке режиссерской команды участники группы "Табула Раса", а также другие герои клипа демонстрируют весь спектр занятий, которыми можно разнообразить свой досуг, находясь летом в Киеве. Глядя на героев клипа, нет сомнений, что каждый из них влюблен в Киев, который для кого-то является родным, а для кого-то стал родным и любимым со временем.

"Часто артисты ищут локацию, пытаются изобрести велосипед и показать то, чего нет на самом деле. Мы же решили, что нужно снять видео, которое будет своеобразным признанием в любви родному городу - Киеву. Думаю, многие, как и мы, любят Киев таким, какой он есть, поэтому и мы призываем любить его настоящим", - признался Scotch фронтмен группы "Табула Раса" Олег Лапоногов.

А режиссер клипа отметил, что сначала была идея снять клип стилизованный под хоум-видео.

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"Визуально это должно было выглядеть в духе The Beatles и их Blue Jay Way. Но как только начали снимать поняли, что как ни крути в итоге получится что-то свое. Снимая музыкантов в обыденных ситуациях, мы поневоле получали не иллюзию, а самую настоящую жизнь группы "Табула Раса". Это простое доброе видео без пафоса. Только настоящая жизнь и неподдельные эмоции", - рассказал режиссер видео Kostiantyn Karabas Mykhailoff.

В клипе показан и район Воздвиженки, и центр с высоты птичьего полета, и различные парки отдыха, а также Контрактовая площадь и современные районы столицы. Кроме того, присутствует много съемок в городах-спутниках Буча и Ирпень. Все эти места символизируют единство и в то же время разноплановость Киева.

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Все по теме:

Клип, Песня, Украинская группа, Табула Раса, Бабочки июля, Олег Лапоногов, Kostiantyn Karabas Mykhailoff.
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