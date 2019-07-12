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Киевский Brave! Factory Festival вошел в десятку лучших фестивалей августа

Киевский Brave! Factory Festival вошел в десятку лучших фестивалей августа
20:56 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Фестиваль занял 10 место в рейтинге Resident Advisor.

Киевский фестиваль Brave! Factory вошел в список лучших фестивалей августа, который был составлен журналом Resident Advisor. Фест занял 10 место в опубликованном рейтинге.

"Brave! Factory - это амбициозный проект команды киевского клуба Closer, который является одним из лучших в Европе. Фестиваль тоже замечательный, с акцентом на захватывающий дизайн сцены, качественные звуковые системы и классную музыку", - отмечают составители рейтинга.

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Первое место в рейтинге занял фестиваль Nachtdigital, который пройдет 2-4 августа в Германии, на втором оказался хорватский Dimensions, а на третьем – Houghton, который проходит в Великобритании.

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Киев, Фестиваль, Рейтинг, Август, Resident Advisor, Brave! Factory Festival, Десятка лучших.
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