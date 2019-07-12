Скачать
Пятница, 12.07.2019
Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью

Совместная композиция Артема Пивоварова и Елки покоряют сеть (Видео)

Совместная композиция Артема Пивоварова и Елки покоряют сеть (Видео)
21:02 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня в Youtube Артем Пивоваров презентовал неожиданный дуэт с певицей Елка.

Как оказалось, композиция была записана на двух языках и стала первой украинской песней в репертуаре Елки.

Артисты признались, что знакомы очень давно и у них одинаковые взгляды на музыку.

"Мы с Артемом очень давно знакомы – после какого-то концерта поехали двумя компаниями, с музыкантами, познакомиться – и с тех пор тепло и уютно дружим, будто знаем друг друга всю жизнь. У нас одинаковые взгляды на музыку, а это немаловажно. Мы с Артемом спели об одном и том же, но каждый вложил свой смысл. Эта песня очень честная. Мы слово "любовь" уже "залапали", но я искренне верю, что в каждом человеке изначально заложено много любви. Только играя в игры, взрослея и пряча то, что может сделать нас слабыми и уязвимыми, мы иногда об этом забываем", отметила Елка.

Ну сам Артем Пивоваров отметил, что новая композиция расскажет меломанам о любви и заставит кожу покрыться мурашками.

"Табула Раса" представила новый клип на песню "Бабочки июля" (Видео)

"Я искренне рад, что вместе с ней смогли спеть о важном, но, в то же время, о простом. Эта песня о любви как о необъятной форме, и я очень рад, что именно с Лизой могу рассказать об этом, потому что она очень светлая артистка. Когда была готова демо-версия, даже не стал отправлять ее, а решил встретиться с Лизой и показать песню лично, чтобы почувствовать ее вибрации. Мы сидели в наушниках и покрывались мурашками".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Песня, Елка, Артем Пивоваров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
03 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Приметы и обряды на 12 июля - Петров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Кабмин переименовал &quot;Ощадбанк&quot;
Кабмин переименовал "Ощадбанк"
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь