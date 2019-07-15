Atlas Weekend 2020: известна дата проведения следующего фестиваля

Новости культуры: Информацией поделились организаторы музыкального фестиваля на своей странице в Facebook.

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend 14 июля отгремел последними выступлениями и уже на следующий день организаторы назвали дату проведения события в 2020 году - 7-12 июля.

Как и в 2019 году, в следующем меломанов на Atlas Weekend ждет 6 дней драйва и музыкального наслаждения на той же локации - Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

"Кажется, даже на небе кто-то грустит из-за того, что Atlas Weekend подошел к концу. Но мы знаем самый действенный рецепт от грусти и печали. Сегодня ты можешь приобрести абонементы на Atlas Weekend 2020 за 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн", - говорится в сообщении.

Таким образом представители события открыли продажи на музыкальный фестиваль в следующем году. Кто станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020 и какие звезды выступят на сцене - пока неизвестно.