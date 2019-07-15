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Звезды The Beatles выступили вместе в США (Видео)

Звезды The Beatles выступили вместе в США (Видео)
15:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Такую возможность представили музыканты 14 июля даже после распада группы – двое экс-участников выполнили несколько совместных хитов на сцене в Лос-Анджелесе.

О знаменитой британской рок-группе The Beatles слышали хотя бы раз в жизни. 

Знаменитый исполнитель Пол Маккартни, который находился в составе группы The Beatles, гастролировал по стране со своей программой Freshen Up. На финальном концерте в "городе ангелов" он пригласил на сцену Ринго Старра – бывшего ударника The Beatles.

У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр,  заявил Маккартни на концерте, приведя своих зрителей и фанатов в настоящий восторг.  

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Совместно музыканты исполнили два известных хита Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter. Сюрприз ожидал меломанов на спортивной арене Dodger Stadium, где собралось несколько тысяч зрителей. Видеоролик выступления экс-коллег The Beatles появился на YouTube-канале издание Variety.

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Музыка, The Beatles, Артисты, Група.
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