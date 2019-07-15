Звезды The Beatles выступили вместе в США (Видео)

О знаменитой британской рок-группе The Beatles слышали хотя бы раз в жизни.
Знаменитый исполнитель Пол Маккартни, который находился в составе группы The Beatles, гастролировал по стране со своей программой Freshen Up. На финальном концерте в "городе ангелов" он пригласил на сцену Ринго Старра – бывшего ударника The Beatles.
У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр, – заявил Маккартни на концерте, приведя своих зрителей и фанатов в настоящий восторг.
Совместно музыканты исполнили два известных хита Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter. Сюрприз ожидал меломанов на спортивной арене Dodger Stadium, где собралось несколько тысяч зрителей. Видеоролик выступления экс-коллег The Beatles появился на YouTube-канале издание Variety.