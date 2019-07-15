Ingret в новом солнечном клипе с участием Марка Куцевалова (Видео)

Новости культуры: Украинская инди-исполнительница Ingret представила новый клип на песню SaraFun.

В своей видеоработе Ingret делится своим солнечным способом мышления вместе с героями-мужчинами. Одну из ролей сыграл Марк Куцевалов - загадочный участник "Лиги смеха", известный как "Прозрачный гонщик". Видео в стилистике 80-х сняла молодая режиссер Диана Федоряка.

Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019.

Ранее сообщалось, что популярная украинская группа АГОНЬ презентовала новый клип с актрисой Ириной Горбачевой в главной роли. После года творческих экспериментов группа АГОНЬ возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома – "Тебе 20".