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Понедельник, 15.07.2019
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Ingret в новом солнечном клипе с участием Марка Куцевалова (Видео)

Ingret в новом солнечном клипе с участием Марка Куцевалова (Видео)
18:04 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры: Украинская инди-исполнительница Ingret представила новый клип на песню SaraFun.

В своей видеоработе Ingret делится своим солнечным способом мышления вместе с героями-мужчинами. Одну из ролей сыграл Марк Куцевалов - загадочный участник "Лиги смеха", известный как "Прозрачный гонщик". Видео в стилистике 80-х сняла молодая режиссер Диана Федоряка.

Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019.

Atlas Weekend 2020: известна дата проведения следующего фестиваля

Ранее сообщалось, что популярная украинская группа АГОНЬ презентовала новый клип с актрисой Ириной Горбачевой в главной роли. После года творческих экспериментов группа АГОНЬ возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома – "Тебе 20".

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Все по теме:

Клип, Украинская певица, Лига смеха, INGRET, SaraFun, Марк Куцевалов.
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