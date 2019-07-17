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Бейонсе представила новый клип на песню "Spirit"( Видео)

Бейонсе представила новый клип на песню "Spirit"( Видео)
13:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В новом клипе Бейонсе эффектно соединила собственные кадры, снятые с танцевальным балетом, с отрывками из фильма "Король Лев".

Поп-дива Бейонсе ошеломила своих поклонников новой видеоработой на песню "Spirit". Песня стала саундтреком к популярному фильму "Король Лев", который только вышел в прокат, а в эффектном клипе снялась ее старшая дочь Блю Айви. 

На днях в мире состоялась одна из самых ожидаемых кинопремьер года – презентация фильма "Король Лев". После первых дней проката Бейонсе решила еще больше подогреть интерес киноманов к новинке, опубликовав потрясающий саундтрек под названием "Spirit". 

Но большее внимание фанатов привлекло то, что певица сняла в ролике свою 7–летнюю дочь Блю Айви. Девочка символично появилась в ролике, ведь в фильме Disney раскрыт вопрос семейных отношений. 

В новом клипе Бейонсе появилась посреди пустыни в потрясающих платьях синего, салатового и малинового цветов. Поп-дива эффектно станцевала на фоне Гранд-Каньона и водопада в Аризоне. Невероятные пейзажи дополнили идею самого клипа, о чем Бейонсе рассказала The Oprah Magazine. 

Идея видео заключается в том, чтобы показать, что Бог – художник, а естественная красота не требует художественного оформления. Это красота цвета, красота традиции, рассказала Бейонсе. 

Ingret в новом солнечном клипе с участием Марка Куцевалова (Видео)

Песня "Spirit" стала частью особого сборника певицы, который она записала специально для "Короля Льва". В альбом вошли 19 треков, некоторые из которых прозвучали в фильме. 

"Этот саундтрек – любовное послание Африке, и я хотела убедиться, что мы смогли передать дух Африки, а не просто использовали некоторые звуки или показали свою интерпретацию. Я хотела, чтобы видео получилось аутентичным. Необычные звуки барабанов, песни – это больше, чем просто музыка, потому что каждая песня рассказывает историю фильма", – добавила Бейонсе.

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Бейонсе, Клип, Песни, Новые песни, Певица, Spirit.
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