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Balaklava Blues представили дебютный клип, посвященный проблеме насилия (Видео)

Balaklava Blues представили дебютный клип, посвященный проблеме насилия (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинско-канадский дуэт в дебютный клип на песню "MACHINA".

Композиция и видео посвящены острой проблеме, которая волнует многих людей в разных странах мира. Речь идет о разного типа насилии - физическом, сексуальном, психологическом или даже вербальном.

Сингл вошел в первый альбом коллектива Fly. Клип MACHINA снял режиссер Александр Фразе-Фразенко, который нашел в сети альбом музыкантов предложил снять для них видео.

"Это видео - о мужчине и женщине, об их коллизии, потому что не бывает все гладко в человеческих отношениях. Интересно, что в мозге человека один и тот же участок отвечает за любовь и ненависть. Вечный пинг-понг чувств, который мы должны контролировать, иначе смерть. Вот об этой темной стороне любви и рассказывает MACHINA", - отметил режиссер.

Аврил Лавин в мрачном клипе на песню "I Fell In Love With The Devil" (Видео)

Дуэт Balaklava Blues рожден во время революции 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве, где канадский панк-музыкант Марко Марчик и украинская певица Маричка Марчик встретились и полюбили друг друга. Balaklava Blues построен на украинском фольклоре, с элементами электронной музыки.

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Клип, Видео, Balaklava Blues, MACHINA.
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