Новости культуры: Канадская певица Аврил Лавин опубликовала клип на песню I Fell In Love With The Devil. Режиссером видео выступил Эллиот Лестер, работавший над музыкальном видео исполнительницы Head Above Water. Композиция вошла в альбом Head Above Water, релиз которого состоялся в феврале. По словам Лавин, это ее любимая песня в альбоме и она гордится ею, поскольку лично написала и спродюсировала ее. Как сообщалось, Бейонсе представила новый клип на песню "Spirit". В новом клипе певица эффектно соединила собственные кадры, снятые с танцевальным балетом, с отрывками из фильма "Король Лев".