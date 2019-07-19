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Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве
Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве

Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве

Джаред Лето устроил импровизированный концерт в Киеве
11:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: После запланированного концерта артист решил прогуляться по улицам столицы и попеть вместе со своими украинскими поклонниками.

Американский певец Джаред Лето, который выступает в популярной группе 30 Seconds to Mars выступил в Киеве.

Оскароносный актер и знаменитый музыкант Джаред Лето стал хедлайнером фестиваля UPark. Артист выступил перед тысячами поклонников, которые с нетерпением ожидали перформанс 30 Seconds to Mars. Лето исполнил самые известные хиты коллектива и в унисон с фанатами спел известные ленты треков.

И покидать Киев сразу после выступления знаменитый исполнитель не спешил. Вечером 18 июля Джаред Лето со своими коллегами по группе решил погулять по улицам города. Певец посетил Пешеходный мост, где стал слушать выступление уличного музыканта. Оставаться в стороне он таки не смог, поэтому устроил импровизированное выступление перед ошарашенным толпой. 

 
 
 
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Jared sings for the fans on the street in Kiev, Ukraine [18.07.2019] Via @romanlishchynskyi #JaredLeto #30SecondsToMars #30STM #ThirtySecondsToMars

Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily)  

 
 
 
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Better Quality Jared sings for the fans on the street in Kiev, Ukraine [18.07.2019] Via @vipmorkovkaaa #JaredLeto #30SecondsToMars #30STM #ThirtySecondsToMars

Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily)

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Джаред Лето исполнил несколько песен под гитару, которую одолжил у украинца. Сеть тут же заполонили ролики с солистом 30 Seconds to Mars, согласно которым, известный американец гулял в сопровождении своих сторонников и устроил фотосессию на берегу Днепра.

Мы будем скучать по Украине. В восторге от вашей страсти, вашей еды, а также ваших мостов. И мы любим вас, украинцы, – признался Джаред Лето.

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Все по теме:

Киев, Музыка, Песни, Столица, 30 Seconds to Mars, Джаред Лето, Солист 30 Seconds to Mars.
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