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Chance The Rapper анонсировал дебютный коммерческий альбом

Chance The Rapper анонсировал дебютный коммерческий альбом
14:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Рэпер Chance the Rapper раскрыл обложку, название и дату выпуска своего дебютного альбома.

Популярный американский хип-хоп исполнитель Chance The Rapper объявил дату выхода дебютного альбома. Рэпер побывал на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 16 июня.

"Это будет мой первый коммерческий альбом. Все микстейпы я выкладывал бесплатно", - признался Chance The Rapper.

В ходе беседы Chance The Rapper продемонстрировал прозрачный CD, украшенный стразами - именно так будет выглядеть новый альбом артиста.

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Релиз "The Big Day" состоится 26 июля 2019 года.

Напомним, ранее Chance the Rapper выпустил четыре микстейпа. Самым успешным из них стал мини-альбом "Coloring Book" (2016).

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Альбом, Анонс, Рэпер, Релиз, Американский рэпер, Chance the Rapper.
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