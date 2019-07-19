Евровидение 2020: названы два города-претендента на проведение конкурса

Новости культуры: В августе этого года назовут город, в котором будет проходить песенный конкурс "Евровидение 2020".

За проведение "Евровидения 2020" соревнуются два нидерландских города - Роттердам и Маастрихт. Свое окончательное решение организаторы конкурса озвучат уже в августе.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса "Евровидение".

"В течение следующих нескольких недель организаторы должны посетить потенциальные принимающие города и вынести окончательное решение. Принимающий город Евровидение-2020 планируется объявить в середине августа", - говорится в сообщении.

Известно, что изначально за место проведения "Евровидения 2020" боролись 5 городов, но Маастрихт и Роттердам предложили наилучшие условия, оставив Арнем, Хертогенбос и Утрехт позади.

"Оба города имеют хорошие площадки с точки зрения организации телевизионной трансляции и мероприятия в целом. В дополнение, в городах и окрестностях имеется достаточно мест для размещения гостей, представлены хорошие планы по организации сопутствующих мероприятий и имеется готовность внести значительный финансовый вклад в проведение конкурса", - сообщили организаторы конкурса.

Напомним, победителем песенного конкурса Евровидение-2019 стал Дункан Лоуренс, представитель Нидерландов, с песней Arcade, поэтому следующий конкурс будет проходить в Нидерландах.