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Клип ONUKA номинировали на международную кинопремию (Видео)

Клип ONUKA номинировали на международную кинопремию (Видео)
10:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Клип Алана Бадоева на песню ONUKA номинирован на международную кинопремию Social World Film Festival.

Социальный клип украинской электро-фолк группы ONUKA на песню Strum, который снял именитый режиссер Алан Бадоев, номинирован на международную кинопремию Social World Film Festival.

Видео будет представлено в рамках фестиваля в Соренто (Италия) уже на следующей неделе. Съемки клипа проходили на огромной свалке в Подгорцах под Киевом. Мусорный слой здесь равен высоте 27-этажного дома.

"В работе с Артистом самое интересное для меня это создать портрет - то, что останется в памяти зрителя, как послевкусие. В случае с ONUKA портретом стала выбранная нами локация, место жизни и смерти, место результатов тщеславия человека", - рассказывал ранее клипмейкер.

Social World Film Festival станет третьей международной кинопремией в послужном списке украинского клипмейкера наряду с Каннским фестивалем и премией "Киношок", а сам Алан Бадоев – первым режиссером музыкального видео в Восточной Европе, чья работа поборется за звание лучшей в категории "социальное видео".

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Премьера клипа Strum состоялась в сентябре прошлого года. Ролик посвящен проблеме отношения украинцев к бытовому мусору. Трек Strum вошел в новый альбом ONUKA под названием MOZAЇKA.

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Кинопремия, Клип, ONUKA, Social World Film Festival.
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