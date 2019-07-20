Под африканские ритмы: Мадонна презентовала клип на песню Batuka (Видео)

Новости культуры: Американская певица Мадонна продолжает поражать армию поклонников песнями и видеоклипами к ним, которые входят в альбом Madame X.

Звезда представила новый ролик на песню Batuka, в котором она станцевала под африканские ритмы с темнокожими женщинами.

Новый видеоклип на песню Batuka появился на YouTube-канале певицы в пятницу, 19 июля. В ролике говорится об истории островного государства Кабо-Верде. Как известно, острова Зеленого Мыса называют местом рождения работорговли.

Мадонна, которая усыновила детей южноафриканской страны Малави, часто проявляет интерес к африканской культуре.

Интересно то, что в клипе певица предстала брюнеткой и выглядит контрастно в кадре с другими женщинами из португальского музыкального коллектива Orquestra Batukadeiras, которые одеты в белые одежды и платки.

"Я очень счастлива, что познакомилась и смогла работать с женщинами, которые сильно вдохновляют", – заявила артистка на своей странице в Instagram, опубликовав женщин из музыкального коллектива.