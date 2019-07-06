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Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали

Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали

Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали
14:42 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22-летняя Лурдес Мария Чикконе Леон выходит замуж.

Лурдес Леон собирается выйти замуж за Джонатана Апулию, с которым она тайно встречалась 2 года. Мадонна одобрила выбор дочери.

В отличие от своей мамы, девушка не хочет связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Она вообще старается не привлекать внимания. Вот и в мужья выбрала себе никому не известного фотографа с Огайо.

Друзья пары уверены, что Лурдес и Джонатан из разных миров. Однако молодым людям разный социальный статус совершенно не мешает.

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Дочь Мадонны всегда старалась быть независимой от звездной матери. Как только Леон достигла совершеннолетия, она сняла себе квартиру в Нью-Йорке. Девушка работает моделью. Она уже успела поучаствовать в нескольких крупных рекламных кампаниях.

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Мадонна, Знаменитости, Звезды, Лурдес Мария Чикконе-Леон.
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