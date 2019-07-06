Дочь Мадонны готовится к свадьбе: детали

Новости шоу бизнеса: 22-летняя Лурдес Мария Чикконе Леон выходит замуж.

Лурдес Леон собирается выйти замуж за Джонатана Апулию, с которым она тайно встречалась 2 года. Мадонна одобрила выбор дочери.

В отличие от своей мамы, девушка не хочет связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Она вообще старается не привлекать внимания. Вот и в мужья выбрала себе никому не известного фотографа с Огайо.

Друзья пары уверены, что Лурдес и Джонатан из разных миров. Однако молодым людям разный социальный статус совершенно не мешает.

Дочь Мадонны всегда старалась быть независимой от звездной матери. Как только Леон достигла совершеннолетия, она сняла себе квартиру в Нью-Йорке. Девушка работает моделью. Она уже успела поучаствовать в нескольких крупных рекламных кампаниях.