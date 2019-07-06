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Джиджи Хадид стала звездой обложки итальянского Vogue

Джиджи Хадид стала звездой обложки итальянского Vogue
13:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская модель Джиджи Хадид снялась для обложки итальянского Vogue.

Известная американская модель Джиджи Хадид стала едва ли не самой любимой моделью для редакторов журналов Vogue. 24-летняя "ангел" Victoria's Secret в очередной раз снялась для обложки модного глянца.

Обе сестры Хадид пользуются большой популярностью в фэшн-индустрии, однако в одном из интервью Белла призналась, что у них с Джиджи есть определенные различия во вкусах, касающиеся работы в модной отрасли. Вероятно, именно поэтому Джиджи все чаще появляется на обложках журналов, а Белла отдает предпочтение показам.

Так, новые фото, которые являются результатом сотрудничества с итальянской командой местного Vogue, Джиджи Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.

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Выбором стилистики для съемки занимался итальянец Olivier Rizzo. На портретном фото очаровательная модель позирует в черном пиджаке-oversize, с естественным макияжем и распущенными прямыми волосами. Еще несколько новых кадров опубликовали представители глянца на официальной странице Vogue Italia в Instagram.

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Модель, Vogue, Знаменитости, Звезды, Джиджи Хадид, Американская модель.
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