Джиджи Хадид стала звездой обложки итальянского Vogue

Известная американская модель Джиджи Хадид стала едва ли не самой любимой моделью для редакторов журналов Vogue. 24-летняя "ангел" Victoria's Secret в очередной раз снялась для обложки модного глянца.
Обе сестры Хадид пользуются большой популярностью в фэшн-индустрии, однако в одном из интервью Белла призналась, что у них с Джиджи есть определенные различия во вкусах, касающиеся работы в модной отрасли. Вероятно, именно поэтому Джиджи все чаще появляется на обложках журналов, а Белла отдает предпочтение показам.
Так, новые фото, которые являются результатом сотрудничества с итальянской командой местного Vogue, Джиджи Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.
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Last Holiday Season, I gifted everyone I work with DNA Tests (that’s also when I found out I’m 21.5% Italian!!), so I was so excited to get to cover @vogueitalia’s #TheDNAIssue and discuss the power of these new and fun discoveries. Big thanks @alasdairmclellan #OlivierRizzo @efarneti @ferdinandoverderi @pg_dmcasting @samuel_ellis ‘We Are All Everything’ July issue, on stands TOMORROW 7/4!
Выбором стилистики для съемки занимался итальянец Olivier Rizzo. На портретном фото очаровательная модель позирует в черном пиджаке-oversize, с естественным макияжем и распущенными прямыми волосами. Еще несколько новых кадров опубликовали представители глянца на официальной странице Vogue Italia в Instagram.