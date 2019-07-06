Джиджи Хадид стала звездой обложки итальянского Vogue

Новости шоу бизнеса: Американская модель Джиджи Хадид снялась для обложки итальянского Vogue.

Известная американская модель Джиджи Хадид стала едва ли не самой любимой моделью для редакторов журналов Vogue. 24-летняя "ангел" Victoria's Secret в очередной раз снялась для обложки модного глянца.

Обе сестры Хадид пользуются большой популярностью в фэшн-индустрии, однако в одном из интервью Белла призналась, что у них с Джиджи есть определенные различия во вкусах, касающиеся работы в модной отрасли. Вероятно, именно поэтому Джиджи все чаще появляется на обложках журналов, а Белла отдает предпочтение показам.

Так, новые фото, которые являются результатом сотрудничества с итальянской командой местного Vogue, Джиджи Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.

Выбором стилистики для съемки занимался итальянец Olivier Rizzo. На портретном фото очаровательная модель позирует в черном пиджаке-oversize, с естественным макияжем и распущенными прямыми волосами. Еще несколько новых кадров опубликовали представители глянца на официальной странице Vogue Italia в Instagram.