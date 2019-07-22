Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный культурный проект

"Мистецький десант Zaxidfest" будет проходить на территории комплекса "Солнечная поляна", расположенного в с. Родатычи Львовской области.
Главная цель данного события – масштабирование фестиваля Zaxidfest через межсекторальное сотрудничество и привлечение таких отраслей как визуальное искусство, культурное наследие, образование, а также путем международного сотрудничества масштабировать фестиваль, расширить программу и пути развития креативных индустрий усилить туристическое и экономическое развитие региона.
"Мистецький десант Zaxidfest" – это возможность объединить институты Украины, имеющие культурное или историческое значение, молодых украинских художников и музыкантов, тем самым привлекая к культурному развитию не только местного жителя, но и всех, кто станет гостем проекта.
Программа события будет состоять из нескольких блоков:
Zaxidfest реализовав событие "Мистецький десант Zaxidfest" стремится не только внести новые векторы развития локального сообщества, но и помочь в реализации творческих инициатив.
Где?
База отдыха "Солнечная поляна", Львовская область, с. Родатычи.
Когда?
17-18 августа 2019 года. Событие является бесплатным! Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.
Партнеры проекта: Zaxidfest, Respublica FEST, Molodiya Festival, Музей Ивана Гончара.