Zaxidfest 2019: дата проведения и имена хедлайнеров

Новости культуры: Zaxidfest - музыкальный фестиваль, который ежегодно проходит с 2009 года в Львовской области.

В этом году музыкальный фестиваль будет проходить 16-18 августа. Организаторы Zaxidfest уже успели назвать имена 3 артистов, которые будут взрывать сцену фестиваля.

В первый день, 16 августа, на фестивале выступит финская группа Apocaliptyca. Они презентуют свою новую программу Plays Metallica by Four Cellos.

Организаторы также объявили, что на Zaxifest 2019 появится британская рок-группа You Me At Six. Коллектив будет впервые покорять украинскую сцену.

Также в рамках фестиваля выступит пост-рок группа из Америки - CASPIAN, которые не выступали в Украине из 2010 года.