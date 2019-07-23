TAYANNA подготовила для поклонников долгожданную премьеру песни "Мурашки" (Видео)

Новости культуры: Интерес людей к композиции певица подогревала эффектными летними образами в стиле 80-х, которые появились в аудиоверсии трека.

Трек "Мурашки" появился на официальном YouTube-канале звезды и уже получил немалую популярность в сети.

Еще за неделю до премьеры TAYANNA (Татьяна Решетняк) анонсировала выход нового трека. Поэтому тысячи поклонников артистки с нетерпением ожидали песню "Мурашки".

TAYANNA позировала перед камерой в желтом мини-платье и юбке с латексной водолазкой. Игривые образы гармонично дополнили ритмичную мелодию, которая, по словам звезды, является лучшим саундтреком лета.

Я получила огромное удовольствие, работая над этим треком. Иногда мне снится мелодия или слова песни, и не всегда они касаются определенных обстоятельств в моей жизни. "Мурашки" – песня легкая и вдохновляющая. Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения... Эта легкая и светлая композиция станет лучшим саундтреком вашего лета, – рассказала TAYANNA.

Сейчас артистка презентовала аудиоверсию песни "Мурашки". Впервые вживую TAYANNA споет трек уже 8 августа во время фестиваля LAIMA RENDEZVOUS, который отгремит в Одессе.