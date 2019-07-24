Стало известно, когда и где пройдет фестиваль Lady in Jazz

22 ноября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль Lady in jazz, который объединит признанных поющих представительниц прекрасного пола, выступающих в самых разных жанрах: jazz, funk, pop, soul.
Бренд фестиваля зародился в 2011 году. За 8 лет в фестивале успели принять участие такие звезды, как Andreya Triana (Великобритания), Club De Belugas & Brenda Boykin (Германия), Томас Моник (США), Полина Гагарина, Gayana, Non Cadenza, Эми Питерс, Jamala, Алена Тойминцева, группа FRUКТЫ, Алина Ростоцкая, Лера Гехнер.
В 2019 году в фестивале примут участие:
Местом проведения фестиваля в этом году стала новая концертная площадка на Крестовском острове, представляющая собой огромный альпийский охотничий дом с необыкновенной атмосферой. Lady in Jazz — изысканный подарок осеннему Петербургу!