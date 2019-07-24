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Стало известно, когда и где пройдет фестиваль Lady in Jazz

Стало известно, когда и где пройдет фестиваль Lady in Jazz
09:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: 22 ноября на фестивале LADY IN JAZZ участницы представят свои авторские проекты.

22 ноября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль Lady in jazz, который объединит признанных поющих представительниц прекрасного пола, выступающих в самых разных жанрах: jazz, funk, pop, soul. 

Бренд фестиваля зародился в 2011 году. За 8 лет в фестивале успели принять участие такие звезды, как Andreya Triana (Великобритания), Club De Belugas & Brenda Boykin (Германия), Томас Моник (США), Полина Гагарина, Gayana, Non Cadenza, Эми Питерс, Jamala, Алена Тойминцева, группа FRUКТЫ, Алина Ростоцкая, Лера Гехнер. 

В 2019 году в фестивале примут участие: 

  • Zventa Sventana. Проект Тины Кузнецовой, одной из самых авторитетных женщин на российской сцене, джазовой пианистки и вокалистки, финалистки шоу "Голос" на Первом канале. 
  • polnalyubvi – девушка с магическими, непохожими ни на что песнями. Нежная представительница новой музыкальной волны "тихих песен". 
  • Арина Фауль – харизматичная неосоул-вокалистка из Санкт-Петербурга, вдохновленная лучшими западными традициями и исполняющая взрывной фанк и лиричный нео соул. 
  • SHOO – московская absolute soul группа, образованная в 2010 году певицей Шуней Балашовой. 

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  • Гульнара Гилязова – петербургский проект с тонкой поэзией, оголенными нервами и Музыкой с большой буквы.

Местом проведения фестиваля в этом году стала новая концертная площадка на Крестовском острове, представляющая собой огромный альпийский охотничий дом с необыкновенной атмосферой.  Lady in Jazz — изысканный подарок осеннему Петербургу!

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Музыка, Джаз, Песни, Фестеваль, Lady in Jazz, Фестиваль Lady in Jazz.
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