Скончался легендарный американский музыкант Арт Невилл

Новости культуры: Арт Невилл был трижды удостоен престижной музыкальной премии "Грэмми".

На 82-м году жизни скончался американский музыкант, автор песен и основатель групп The Meters и The Neville Brothers Арт Невилл.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера артиста Кента Соррела. Известно, что певец умер в своем доме. В этот момент рядом с ним была его жена Лоррейн.

Причина смерти музыканта не уточняется, но известно, что в последние годы жизни Невилл страдал рядом заболеваний, а также боролся с осложнениями после операции на спине.

Арт Невилл основал с братьями группу The Neville Brothers в 1970-е годы. В 2005-м коллектив был включен в Зал славы вокальных групп. Музыкант также был одним из создателей фанк-группы The Meters, где также был вокалистом и клавишником. Написанные и исполненные коллективом треки Cissy Strut и Look-Ka Py Py считаются классикой фанка.