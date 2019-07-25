На Луганщине стартовал Международный фестиваль "Музыка и диалог"

Новости культуры: Намечены восемь импровизированных концертов просто во дворах - своеобразный музыкальный флешмоб: шесть концертов в Северодонецке и два в Лисичанске.

В течение двух недель музыканты и певцы из разных уголков Украины и других стран будут работать в составе независимого оркестра и хора проекта "Музыка и диалог" в Северодонецке.

Об этом на пресс-конференции рассказали менеджер проекта Анна Казакова (Беларусь) и другие его участники.

"Кроме трех концертов в разных городах Луганской области, важной частью проекта станут другие сопроводительные мероприятия, разработанные совместно с локальными и международными партнерами - это позволит большому количеству людей принять участие в живом и вдохновенном диалоге о различных жизненных реалиях", - отметила Казакова.

Камерные группы оркестра выедут сразу в десять населенных пунктов Луганской области, в том числе в три, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения - Попасная, Счастье и Валуйское Станично-Луганского района

Уже в начале августа состоится три полноформатных концерта симфонического оркестра и хора - в Северодонецке и районных центрах Новопскове и Беловодске. Состав оркестра и хора - смешанный. К основной массе музыкантов, которые учатся в Луганском областном музыкальном колледже, присоединились исполнители из Германии. Руководит оркестром белорус Виталий Алексеенок, работающий дирижером в Мюнхене.

Организаторами фестиваля являются объединение VladOpera e.V. из Германии, украинско-белорусская инициативная группа "Опера и диалог", Северодонецкий колледж культуры и искусств им. Сергея Прокофьева и Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр.

Именно VladOpera e.V. была организатором прошлогодней международной постановки оперы Моцарта "Дон Жуан" на сцене Луганского областного театра.