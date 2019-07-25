Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине

Новости культуры: Известный португальский певец Сальвадор Собрал, который на песенном конкурсе в Украине принес победу родной Португалии, вновь возвращается в Киев.

Его концерт отгремит 20 сентября в МЦКИ (Октябрьский дворец).

Музыкальное выступление 29-летний Сальвадор Собрал осуществит в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки "Paris, Lisboa", а на сцене выступит в сопровождении лучших джазовых музыкантов мира. Об этом Собрал сообщил в своем Instagram.

Зрители смогут вживую услышать победную песню с Евровидения, а также композиции с нового альбома. Концерт состоится 20 сентября 2019 года в 19 часов. Билеты на событие вы можете приобрести здесь.

Что известно о Сальвадоре Собрале?

Португальский исполнитель очаровал весь мир своим проникновенным исполнением песни "Amar pelos dois", в которой он обратился к своей бывшей возлюбленной. Тогда же он получил 1 место в Международном песенном конкурсе Евровидение-2017, получив рекордные 758 баллов.