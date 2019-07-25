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Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине

Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине
23:30 Чт, 25 Июль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Известный португальский певец Сальвадор Собрал, который на песенном конкурсе в Украине принес победу родной Португалии, вновь возвращается в Киев.

Его концерт отгремит 20 сентября в МЦКИ (Октябрьский дворец).

Музыкальное выступление 29-летний Сальвадор Собрал осуществит в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки "Paris, Lisboa", а на сцене выступит в сопровождении лучших джазовых музыкантов мира. Об этом Собрал сообщил в своем Instagram.

Зрители смогут вживую услышать победную песню с Евровидения, а также композиции с нового альбома. Концерт состоится 20 сентября 2019 года в 19 часов. Билеты на событие вы можете приобрести здесь.

 
 
 
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Salvador Sobral está de volta a Kyiv! 20 de Setembro no October Palace. Bilhetes já disponíveis

Публикация от Salvador Sobral (@salvadorsobral.music)

Португальский певец Сальвадор Собрал изменил свою внешность

Что известно о Сальвадоре Собрале?

Португальский исполнитель очаровал весь мир своим проникновенным исполнением песни "Amar pelos dois", в которой он обратился к своей бывшей возлюбленной. Тогда же он получил 1 место в Международном песенном конкурсе Евровидение-2017, получив рекордные 758 баллов.

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Все по теме:

Концерт, Музыка, Певец, Евровидение 2017, Победитель Евровидения, Сальвадор Собрал.
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