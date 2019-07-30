СМИ: Кэти Перри признали виновной в плагиате песни "Dark Horse" (Видео)

Новости культуры: Американскую певицу обвинили в заимствовании ритма песни.

Федеральный суд Лос-Анджелеса признал Кэти Перри виновной в плагиате при написании песни Dark Horse, которая вышла в 2013 году, сообщает Billboard. Виновными также признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.

Отмечается, что жюри присяжных заявило о том, что певица умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея, выпущенной в 2008 году. Рэпер подал в суд на Перри еще в 2014 году, обвиняя ее в том, что она использовала часть его песни без разрешения. Истцами также выступили автор бита и соавтор текста песни.

В дальнейшем суд должен выбрать меру наказания для нарушителей авторских прав.