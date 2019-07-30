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Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года
Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года

Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года

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Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года
17:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса: Произойдет это в случае, если детали судебного разбирательства не изменятся до 2 августа.

Окружная прокуратура Стокгольма начала судебное разбирательство по делу рэпера, которого обвинили в нападении. Они утверждают, что Раким Майерс (настоящее имя артиста) и его друзья "намеренно, вместе и по согласию" напали на Мустафу Джафари в Стокгольме.

Сами же подозреваемые утверждают, что это было не нападение, а самозащита, как и говорил A$AP Rocky в видеоролике в Instagram перед задержанием.

Сейчас ему и подельникам грозит до двух лет заключения, если обвинения в нападении останутся таковыми до конца судебного разбирательства, которое продлится до пятницы.

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Что известно об аресте A$AP Rocky?

Звезда рэпа находился в Швеции в Стокгольме в рамках концертного тура по Европе. Рэпера и его трех членов гастрольной команды вечером 2 июля задержали по подозрению в нападении на двух мужчин. Соответствующее видео нападения появилось на портале TMZ. По версии самого A$AP Rocky, неизвестные были под действием наркотических веществ, а также следили за рэпером и командой на протяжении четырех кварталов, обвиняли, что те сломали их наушники, и приставали к прохожим девушкам. Поэтому рэпер и его команда решили заступиться за них.

Сам A$AP Rocky в первые дни своего задержания опубликовал два видеоролика, в первом из которых показал начало инцидента, где неизвестные нарывались на драку, в то время как охранник пытался их успокоить, а во втором обратился к поклонникам и рассказал детали досадного случая. 5 июля A$AP Rocky арестовали и пообещали держать под стражей до 19 июля, чтобы предъявить официальные обвинения музыканту. В назначенный день прокуроры оставили рэпера под стражей еще на одну неделю, а впоследствии - на неограниченный срок.

Свою поддержку A$AP Rocky выразили такие звезды, как Ким Кардашян, Джастин Бибер, Post Malone, Шон Мендес, а также заместитель госсекретаря США Карл Риш по просьбе Дональда Трампа. Все ближайшие концерты по Европе пришлось отменить, включая и выступления 13 июля на украинском Atlas Weekend.

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Швеция, Драка, Суд, Тюрьма, Американский рэпер, A$AP Rocky.
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