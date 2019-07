Алан Уокер и A$AP Rocky записали саундтрек для мобильной игры PUBG Mobile (Видео)

Новости культуры: Совместная композиция музыкантов называется "Live Fast".

Англо-норвежский диджей Алан Уокер и американский рэпер A$AP Rocky, который остался под арестом в Стокгольме до судебного заседания, выпустили совместный трек Live Fast.

Композиция записана для мобильной игры PUBG Mobile. Ранее Уокер для этой же игры презентовал композицию On My Way.

Напомним, что ASAP Rocky должен был стать одним из хэдлайнеров киевского фестиваля Atlas Weekend, однако попал за решетку за драку в Стокгольме 30 июня. Прокурор добился для него содержания под стражей из-за опасений, что Раким Майерс, выйдя под залог, начнет скрываться от правосудия. На Atlas Weekend его заменил другой рэпер их формации ASAP Mob – ASAP Ferg.